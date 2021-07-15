Министр обороны Азербайджана встретился с новоназначенным послом Афганистана

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 15 июля встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Афганистана в Баку Амануллой Джейхуном.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, поздравив посла с началом дипломатической миссии, министр пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном.

Особо подчеркнув роль глав государств в развитии двусторонних отношений, глава ведомства отметил успешное продолжение сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном в военной сфере.

Говоря об участии военнослужащих азербайджанской армии в небоевой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, Гасанов отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева, наряду с оказанием транспортной и логистической поддержки Афганистану, Азербайджан в то же время вносит свой вклад в миссию НАТО посредством мультимодального транзита, обучения и оказания финансовой помощи Фонду доверия афганской национальной армии.

Отметив, что Афганистан всегда занимал четкую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана, министр поблагодарил братский афганский народ за поддержку справедливой борьбы нашей страны.

Выразив удовлетворение в связи с началом работы на посту посла, Аманулла Джейхун подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-афганских связей, в частности, сотрудничества в военной сфере.

Поздравив азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, посол пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и исцеления раненым.

Посол отметил, что наши страны неизменно поддерживают друг друга в различных международных организациях и выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию в Афганистане.

Дипломат также подчеркнул важность обучения афганских военнослужащих в специальных военно-учебных заведениях министерства обороны Азербайджана в соответствии с соглашением, подписанным по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева между министерствами обороны двух стран.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, перспективы развития военного сотрудничества, в частности, связей в области военного образования, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)