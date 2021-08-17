Миротворческий контингент Азербайджана выполняет задачи по охране одного из секторов аэропорта Кабула - минобороны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Миротворческий контингент Азербайджана в настоящее время выполняет задачи по охране и обороне одного из секторов международного аэропорта Кабула, и в целом каких-либо проблем у наших военнослужащих нет.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Миротворческий контингент азербайджанской армии в составе 120 человек совместно с турецкими силами продолжает выполнять свои служебные обязанности в целях обеспечения безопасности аэропорта Кабула.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)