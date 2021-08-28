Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, одержавших победу на летних Паралимпийских играх (версия 2)

(первая версия в 14:45)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020».

Как сообщает в пятницу Trend, в публикации говорится:

"От всей души поздравляю наших спортсменов – обладателей золотой медали Шахану Гаджиеву, Вюгара Ширинли, Рамана Салеха, Севду Велиеву, Ханым Гусейнову и Гусейна Рагимли, обладателей бронзовой медали Парвина Мамедова и Намига Абаслы с яркой победой! Продемонстрировав отличную физическую подготовку и непреклонное стремление к победе, вы достойно представили Азербайджан на XVI летних Паралимпийских играх «Токио-2020». Ваш высокий результат является свидетельством вашего мастерства, отличной подготовки, целеустремленности и силы воли! Желаю всем вам и другим членам нашей национальной паралимпийской сборной крепкого здоровья, новых достижений и всего самого доброго! ".