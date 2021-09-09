Глава МИД Азербайджана провел совещание с участием дипломатов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и с участием заместителей министра, послов по особым поручениям, руководителей профильных структурных подразделений МИД и дипломатических представительств страны состоялось совещание в формате видеоконференции.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МИД, основной целью встречи было обсуждение эффективного участия нашей страны в международных мероприятиях, которые состоятся до конца этого года.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что с сентября в ряде международных организаций будут проводиться мероприятия, и в этой связи осенние месяцы занимают важное место в календаре МИД. Министр подчеркнул значимость обеспечения надлежащего представительства нашей страны на этих мероприятиях, обеспечения активного участия на должном уровне, а также важность усиления соответствующей координации и мобилизации всех возможностей для достижения этих целей.

В ходе совещания выступили главы дипломатических представительств нашей страны при международных организациях. Они рассказали о подготовке к предстоящим мероприятиям и озвучили свои предложения по этому поводу.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)