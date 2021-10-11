В парламенте Азербайджана сегодня обсуждают два вопроса

БАКУ /Trend/ - 11 октября на заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутаты обсуждают два вопроса, сообщает в понедельник Trend.

Это законопроект «О Дне независимости» (первое чтение) и избрание члена парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам.

В законопроекте «О Дне независимости» говорится, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет с момента восстановления независимости Азербайджана. После 1991 года азербайджанский народ впервые отмечает этот праздник как народ - победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)