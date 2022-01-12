Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион

Политика 12 января 2022 21:43 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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