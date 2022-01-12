Президент Ильхам Алиев: Сегодня на территории, контролируемой российскими миротворцами, проживает 27 тысяч человек
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Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В следующем месяце в Баку пройдёт очередная встреча Консультативного совета Южного газового коридора
Президент Ильхам Алиев: Независимо от того, будет подписано мирное соглашение или нет, мы продолжим наращивать нашу военную мощь
Президент Ильхам Алиев: Мы должны знать, что для Армении любое мирное соглашение может быть просто бумажкой
Президент Ильхам Алиев: Создание новых сил специального назначения – необходимость, продиктованная ситуацией
Президент Ильхам Алиев: Не надо утруждать себя ради двухминутного выступления на "саммите" за демократию
Президент Ильхам Алиев о работах на освобожденных территориях: Все строительные работы должны осуществляться прозрачно, на основе тендеров
Президент Ильхам Алиев: Мы должны использовать современные технологии, современные системы орошения и создавать крупные фермерские хозяйства
Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы уже официально обратились к нам в связи со строительством новой солнечной электростанции в Джебраиле
Президент Ильхам Алиев: Сегодня на территории, контролируемой российскими миротворцами, проживает 27 тысяч человек
Президент Ильхам Алиев: Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке
Президент Ильхам Алиев: Если урожайность повысится, Азербайджан сможет максимально обеспечить себя продовольственной пшеницей
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы знали о последнем незаконном визите Валери Пекресс, мы бы не выпустили их обратно
Президент Ильхам Алиев: Лачинский коридор находится под нашим контролем, мы можем остановить там любую машину
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предпринял практические шаги, чтобы обеспечить себя основными продуктами питания
Президент Ильхам Алиев: Теперь мы получаем все больше и больше поддержки со стороны международного сообщества
Президент Ильхам Алиев: Минская группа ОБСЕ не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что этот конфликт решен
Президент Ильхам Алиев: В этом году на освобожденных землях также будут реализованы градостроительные проекты
Президент Ильхам Алиев: Внимание, уделяемое в Азербайджане семьям шехидов, ветеранам и людям, пострадавшим от войны, можно считать образцовым
Президент Ильхам Алиев: Теперь, когда мы смотрим на армянские посты, мы видим, насколько они в плачевном состоянии
Президент Ильхам Алиев: Наш экспорт намного превышает импорт, а положительное сальдо составляет более 10 миллиардов долларов
Президент Ильхам Алиев: Завтра будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции в Азербайджане
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Около 223 тысяч зараженных, почти 800 из них госпитализированы
Награждена группа учителей средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Украине - Распоряжение
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО)
Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости укрепления доверия между сторонами - представитель ЕС
«Лаборатория Касперского»: почти половина компаний, у которых происходила утечка личных данных сотрудников, делали публичное заявление
Вакцина TURCOVAC по эффективности и безопасности не уступает китайской CoronaVac - турецкие профессора
Работы по соглашению о преференциальной торговле между Ираном и Азербайджаном находятся на завершающей стадии – иранский посол