Президент Ильхам Алиев: Сегодня на территории, контролируемой российскими миротворцами, проживает 27 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории, контролируемой российскими миротворцами, проживает 27 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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