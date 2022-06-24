БАКУ /Trend/ - Двое граждан Азербайджана экстрадированы из России.

Как сообщили Trend в пятницу в Генеральной прокуратуре Азербайджана, Генпрокуратурой Российской Федерации на основании ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана были приняты решения об экстрадиции граждан Азербайджана Гасанли Гюндюза Рахил оглу и Шахсуварова Эльнура Чингиз оглу в соответствии с конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22 января 1993 года.

Согласно информации, ранее в рамках уголовного дела, возбужденного Ширванской городской прокуратурой, возникли основания для подозрения Гюндуза Гасанли, работавшего торговым представителем в Ширванском городском филиале ООО "Bolluq LTD", в присвоении денежных средств от продажи продовольственных товаров, полученных им со склада для распределения по торговым объектам. Гасанли был привлечен к ответственности по ст. 179.2.3 и 179.2.4 УК, в отношении него 06.10.2021 была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск. Гюндуз Гасанли был задержан 21.03.2022 года в городе Москва (Россия) и арестован.

Помимо этого, были установлены основания для подозрения Эльнура Шахсуварова в присвоении мошенническим путем чужого имущества. В связи с этим в Сумгайытском городском управлении полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 УК. Шахсуваров был объявлен в международный розыск и задержан 21.10.2020 года в городе Санкт-Петербург (Россия) и арестован.

24 июня Гасанли и Шахсуваров были экстрадированы из России в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)