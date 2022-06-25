Глава МИД Азербайджана встретился с послом Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Германии в стране Вольфганга Манига в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщили Trend в субботу в МИД, министр поблагодарил посла за успешную деятельность в Азербайджане и вклад в развитие двусторонних связей, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Сказав, что дипломатическая деятельность посла пришлась на очень важный для Азербайджана период, глава МИД с удовлетворением отметил постоянную поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Посол отметил, что в Азербайджане была его последняя дипломатическая миссия в сфере внешней политики, и он покидает страну с приятными впечатлениями. Маниг отметил, что у двух стран во многих сферах есть совместные интересы.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития связей между Азербайджаном и Германией в ряде сфер.

На встрече также была обсуждена постконфликтная ситуация в регионе, подчеркнута важность продолжения усилий по миростроительству.

Министр Джейхун Байрамов выразил послу Вольфгангу Манигу добрые пожелания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)