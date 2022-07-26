БАКУ /Trend/ - Назначен новый заместитель посла США в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, посольство США распространило в связи с этим информацию.

«Приветствуем нового заместителя посла США Хюго Гевару, который в настоящее время работает с нами в качестве временного поверенного в делах США в Азербайджане. Гевара имеет большой опыт работы в Государственном департаменте, и одной из его последних обязанностей было развитие сотрудничества в области безопасности и верховенства права с правительством Гватемалы в посольстве США в городе Гватемала. Прежде чем приступить к своей нынешней работе, Гевара изучал азербайджанский язык в Вашингтоне, округе Колумбия, так что вы можете написать ему приветственные сообщения на азербайджанском языке!» - отмечает посольство.

(Перевод: Фидан Мустафаева)