Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в распоряжение «О материальном и социальном обеспечении работников органов прокуратуры»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 8 октября 2002 года № 1054 «О материальном и социальном обеспечении работников прокуратуры Азербайджанской Республики».

В соответствии с распоряжением, часть 1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 8 октября 2002 года № 1054 «О материальном и социальном обеспечении работников прокуратуры Азербайджанской Республики» дается в следующей редакции:

«1. Установить ежемесячный должностной оклад генерального прокурора Азербайджанской Республики в размере 3 260 манатов».

- Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2022 года