В парламент Азербайджана представлены предложения по новому законопроекту о политпартиях

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана продолжается работа над новым законопроектом о политических партиях.

Как сообщили Trend в понедельник в Милли Меджлисе, представители всех политических партий, представленных в парламенте, обратились к председателю Милли Меджлиса в связи с подготовкой нового законопроекта о политических партиях. В обращении отражена важность подготовки нового закона, отвечающего реалиям современного развития страны и требованиям времени.

В настоящее время по соответствующему поручению председателя парламента Сахибы Гафаровой продолжается работа по подготовке нового законопроекта, имеющего большое общественное значение. Нижеуказанные зарегистрированные в Азербайджане политпартии уже представили свои предложения по новому законопроекту в Милли Меджлис:

1. Партия гражданской солидарности

2. Партия Родины

3. Партия Народного фронта единого Азербайджана

4. Партия Великого созидания

5. Партия единства

6. Партия демократического просвещения Азербайджана

7. Партия демократических реформ

8. Партия гражданского единства

9. Партия Народного фронта

10. Партия REAL

11. Демократическая партия Азербайджана

12. Партия Великого Азербайджана

13. Партия национальной независимости Азербайджана

14. Партия справедливости

15. Либерально-демократическая партия Азербайджана

16. Партия национального единства Азербайджана

17. Партия "Айдынлар"

18. Партия "Альянс во имя Азербайджана"

19. Социал-демократическая партия Азербайджана

20. Партия социального благоденствия Азербайджана

21. Республиканская народная партия

22. Независимая народная партия

23. Партия национальной солидарности

24. Партия Республиканцев Азербайджана

25. Азербайджанская партия эволюции

26. Национально-демократическая партия познания

27. Партия «Будущий Азербайджан»

28. Партия права и справедливости

29. Партия возрождения Азербайджана

(Перевод: Нубар Кулузаде)