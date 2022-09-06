Существует потенциал для расширения поставок продукции белорусского оборонпрома в Азербайджан - госпредприятие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника» Беларуси поставляет в Азербайджан практически всю производимую оборонную технику.

Об этом сказал Trend во вторник заместитель главы департамента по военному сотрудничеству «Белспецвнештехника» Алексей Полешаев.

По его словам, сотрудничество с азербайджанской стороной ведется уже на протяжении многих лет.

«В рамках нашего сотрудничества с министерствами обороны и оборонной промышленности мы поставляем в Азербайджан технику управления огнём и артиллерией, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной безопасности, а также многие другие. Кроме поставок для Азербайджана, мы также оказываем военно-технические услуги», - сказал он.

Полешаев сказал, что сотрудничество развивается в направлении расширения поставок в Азербайджан продукции белорусского оборонпрома.

«Наша техника пользуется спросом, поэтому мы видим потенциал дальнейшего развития отношений», - добавил он.