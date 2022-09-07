Стенд азербайджанского министерства на ADEX-2022 вызвал большой интерес посетителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стенд министерства оборонной промышленности Азербайджана вызвал большой интерес на международной оборонной выставке «ADEX-2022» и 13-й Международной выставке «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian-2022.

Как сообщает в среду Trend, на стенде министерства представлены новейшие разработки видов вооружения, среди которых пулеметы, снайперские винтовки, минометы различного калибра, боеприпасы, а также обмундирование.

Также посетители стенда могут виртуально поупражняться в стрельбе из автомата «Калашникова» и пистолета.