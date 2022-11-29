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В парламенте Азербайджана принят в I чтении законопроект о политпартиях

Политика Материалы 29 ноября 2022 16:04 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана принят в I чтении законопроект о политпартиях

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 29 ноября на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден законопроект "О политических партиях".

Как сообщает во вторник Trend, после обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Согласно информации, 26 июля текущего года политическим партиям, зарегистрированным в Азербайджане, было предложено представить свои предложения по новому законопроекту "О политических партиях". За прошедший период около 50 политических партий официально представили более 250 предложений.

24 октября в Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях". Следующие слушания прошли 4 ноября. На основе представленных на слушаниях предложений был был подготовлен обновленный вариант законопроекта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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