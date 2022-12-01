Законодательные органы Франции превратились в арену политической авантюры - парламент Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вслед за принятием Сенатом Франции 15 ноября 2022 года предвзятой резолюции Национальная ассамблея этой страны 30 ноября так же организовала политическую акцию против Азербайджана, продемонстрировав открытое неуважение к нормам и принципам международного права и приняв предвзятый, необъективный и несправедливый акт, направленный против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Эти резолюции, принятые Сенатом и Национальной ассамблеей Франции, говорят о превращении законодательных органов Франции в арену политических авантюр. Решительно отвергаем данную резолюцию Национальной ассамблеи Франции и расцениваем ее как политическое лицемерие.

Об этом говорится в комментарии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в связи с принятой Национальной ассамблеей Франции предвзятой резолюцией, сообщает в четверг Trend.

Отмечается, что основной причиной того, что усилия, предпринятые для мирного урегулирования конфликта в период почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, не увенчались успехом, было то, что государство, осуществившее агрессию, не было названо агрессором, страны, взявшие на себя роль посредников, в частности Франция, допустили двойные стандарты, а также то, что в отношении Армении не были приняты должные меры за невыполнение требований известных резолюций Совета Безопасности ООН, игнорирование международных норм. С сожалением отмечается, что сегодня провокационные шаги французских властей, в том числе обеих палат парламента, наносят удар по усилиям в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, нормализации отношений, служат целям армянской шовинистской идеологии, основанной на территориальных претензиях к соседним государствам, реваншистским и агрессивным сепаратистским силам. Перенос внутриполитической повестки Франции и интересов различных лоббистских групп, исходя из популистских политических взглядов, в регион Южного Кавказа является недопустимым.

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