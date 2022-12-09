Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором Азербайджана - Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Великобритании в стране Фергусом Олдом.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Соединенным Королевством как в двусторонних, так и в многосторонних рамках, а также подробно обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортно-транзитной, образовательной и других сферах.

Было подчеркнуто, что успехи, достигнутые между нашими странами в экономической сфере, весьма значительны, Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором Азербайджана.

Министр проинформировал посла о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Были доведены до внимания факты наличия минной угрозы в регионе и невыполнения Арменией своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений и договоренностей.

Фергус Олд выразил удовлетворение тесным сотрудничеством и партнерством между нашими странами, которое продолжается с периода обретения Азербайджаном независимости. Он отметил, что успешное сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы в областях энергетики, альтернативной энергетики, образования, высоких технологий и ряде других направлений. Особо был отмечен значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. Посол подчеркнул, что поддержка страны в устранении существующей минной угрозы будет продолжена.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)