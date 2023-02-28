Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан

Политика Материалы 28 февраля 2023 13:06 (UTC +04:00)
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 2 марта президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши совершит официальный визит в Азербайджан для выступления на саммите Движения неприсоединения, посвященном постковидному восстановлению.

Как сообщили во вторник Trend в ООН, Кёрёши подчеркнет необходимость "новой реальности", основанной на научном подходе, инновациях, технологиях и цифровизации, в то время как мир преодолевает последствия пандемии COVID-19.

В Азербайджане ожидаются его встречи на высшем уровне. Визит Кёрёши в нашу страну завершится 3 марта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости