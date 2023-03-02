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Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации ДН - Чабо Кёрёши

Политика Материалы 2 марта 2023 17:55 (UTC +04:00)
Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации ДН - Чабо Кёрёши

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БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения - институт, играющий важную роль в системе международных отношений. В период председательства Азербайджана, в целом усилилась роль Движения в Генеральной Ассамблее ООН и международных отношениях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабо Кёрёши во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Движение является институтом, играющим важную роль в системе международных отношений. Отметив, что за время председательства Азербайджана роль Движения в Генеральной Ассамблее ООН, в международных отношениях в целом еще больше укрепилась, он подчеркнул, что наша страна выступила с практическими предложениями по институционализации Движения. Чаба Кёрёши также выразил признательность за поддержку, оказанную Генеральной Ассамблее ООН как с финансовой точки зрения, так и посредством кадров, оценил работу азербайджанского специалиста в офисе Генеральной Ассамблеи как положительный фактор", - сказал Кёрёши.

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