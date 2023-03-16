Жители села Талыш обеспечены 2-, 3- и 4-комнатными домами - зампредседателя (Эксклюзив)

ТЕРТЕР/Trend/ - Жители села Талыш обеспечены 2-, 3- и 4-комнатными частными домами.

Об этом сказал в четверг Trend заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

"Сегодня мы переживаем еще один исторический день нашей родины. В освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района на свои родные земли возвращаются 20 семей (90 человек). Село Талыш было обустроено в стиле, отвечающем самым современным стандартам", - сказал он.

Он отметил, что если 3 года назад мы испытывали радость от исторической победы, одержанной нашей армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, то сегодня мы с большой радостью и гордостью отмечаем возвращение наших соотечественников - бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

"Наши соотечественники - бывшие вынужденные переселенцы, переселенные в село Талыш, временно проживали на территории Баку, Барды, Самуха, Геранбоя и Тертерского района. В селе Талыш им предоставлены 2-, 3- и 4-комнатные частные дома. Село построено в соответствии с самыми современными стандартами, по поручению Президента Ильхама Алиева оно оснащено всей необходимой социальной и технической инфраструктурой", - сказал он.

В рамках программы Большого возвращения 20 семей (90 человек) будут размещены в селе Талыш. Переселение будет осуществляться в два этапа. На каждом этапе десять семей вернутся на свои родные земли.

Отметим, что большая часть переселенных бывших вынужденных переселенцев - это те, кто живет в более тяжелых условиях. Соответствующие органы и структуры предоставят жителям работу в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Участники программы переселения будут трудоустроены в различных госучреждениях, на объектах общественного питания, в строительных компаниях и на швейной фабрике. На местности создана вся необходимая инфраструктура - школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания. Процесс переселения продолжится в ближайшие месяцы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)