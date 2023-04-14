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Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению, а не делать необоснованные заявления - МИД

Политика Материалы 14 апреля 2023 17:50 (UTC +04:00)
Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению, а не делать необоснованные заявления - МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, Армения должна вернуться к переговорам по мирному договору, наладить открытое общение, выполнить обязательства, содержащиеся в трехстороннем заявлении.

Как сообщает Trend, об этом написал в своем аккаунте в Твиттер начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Армении следует вывести свои военные силы с территории Азербайджана и она не должна предпринимать провокационных шагов", - добавил он.

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