Армения должна вернуться к переговорам по мирному соглашению, а не делать необоснованные заявления - МИД

БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, Армения должна вернуться к переговорам по мирному договору, наладить открытое общение, выполнить обязательства, содержащиеся в трехстороннем заявлении.

Как сообщает Trend, об этом написал в своем аккаунте в Твиттер начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Армении следует вывести свои военные силы с территории Азербайджана и она не должна предпринимать провокационных шагов", - добавил он.