Павильон «Окно в азербайджанскую культуру» в Китае вызывает большой интерес (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках визита в Китайскую Народную Республику (КНР) помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров встретился с секретарем городского комитета Коммунистической партии КНР города Бэнбу Хуаном Сяоу и руководителем Всемирного культурного форума Тайху Дженом Чуансином.

Как сообщает Trend, в ходе встречи секретарь комитета Коммунистической партии КНР города Бэнбу Хуан Сяоу подчеркнул, что Азербайджан является одной из первых стран, оказавших поддержку парку культуры «Древние поселения» города Бэнбу, и поблагодарил за строительство национального павильона «Окно в азербайджанскую культуру», созданного в парке Фондом Гейдара Алиева.

Павильон «Окно в азербайджанскую культуру», постоянно действующий с 2021 года, вызвал большой интерес у посетителей парка. По словам Хуан Сяоу, поскольку туристический потенциал города в будущем будет расти, то и сам парк, и азербайджанский павильон будут привлекать все больше посетителей.

Джен Чуансин, возглавляющий Всемирный культурный форум Тайху, напомнил, что Азербайджан стал первой «страной-почетным гостем» форума Тайху, и особо отметил значение обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Всемирного культурного форума в контексте развития культурных связей. Он также выразил стремление организации сотрудничать с Азербайджаном на предстоящих форумах.

Следует отметить, что именно павильон Азербайджана стал первым из ограниченного числа зарубежных национальных павильонов, которые начали действовать в парке культуры «Древние поселения». В нем можно увидеть ковры и килимы, представляющие различные школы азербайджанского ковроткачества, медные изделия, образцы декоративно-прикладного творчества и «шебеке», национальные костюмы, музыкальные инструменты и национальные сувениры, а также ознакомиться с публикациями Фонда Гейдара Алиева, рассказывающими об азербайджанской культуре, истории, современном развитии страны. В числе экспонатов – бюст гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, скульптурные произведения из цикла «Хары бюльбюль», «Девичья башня» и «Джейраны», имитация наскальных рисунков Гобустана.