Разоблачена очередная ложь армян относительно КПП "Лачин" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В очередной раз разоблачена ложь, распространяемая армянскими медиа и политиками, о том, что азербайджанские пограничники якобы не пропускают автомобили Международного комитета Красного Креста в Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, в социальных сетях распространились кадры с погранично-пропускного пункта "Лачин", на которых видно, что никаких препятствий для проезда автомобилей МККК нет.

Отметим, что заявления армянских политиков и представителей медиа о якобы созданных азербайджанскими пограничниками препятствиях деятельности МККК не были подтверждены ереванским бюро Красного Креста. МККК также заявил, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований.