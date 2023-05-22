В период оккупации армяне разрушили на территориях Азербайджана всю инфраструктуру - Сахиба Гафарова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В период оккупации территорий Азербайджана армяне разрушили там всю инфраструктуру.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития" в Баку.

"Посетив эти территории, вы увидите разрушения, которые армяне совершили там. В то же время вы станете свидетелями восстановительных и строительных работ, проводимых Азербайджаном на своих освобожденных от оккупации землях", - сказала она.

Гафарова добавила, что в период оккупации азербайджанских земель армяне также совершили там экологический террор, уничтожили леса, заповедники, эксплуатировали природные ресурсы, загрязняли реки.

Отметим, что в Баку проходит конференция на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития". Конференция проходит при совместной организации Милли Меджлиса Азербайджана и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ней принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, председатель парламента Монтенегро Даниэла Джурович, генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и другие лица. В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на тему "Роль "зеленых" концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики" и "Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством содействия международному транспорту и торговле во имя устойчивого развития".