Колониальной политике Франции следует положить конец - председатель парламента Новой Каледонии

БАКУ /Trend/ - Колониальной политике Франции следует положить конец.

Об этом сказал председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан во время мероприятия в Баку на тему "К полному искоренению колониализма", сообщает в четверг Trend.

"Во время референдума в Каледонии в 2021 году местное население хотело отложить его, но Франция настаивала на обратном. В результате 57% населения не приняло участия в этом референдуме. Франция продолжает политику колониализма. Участвуя сегодня в мероприятии в Баку, мы призываем не повторять эту кровавую колониальную историю. Политика колонизации должна быть прекращена. Мы думаем, что члены Движения неприсоединения помогут нам достичь этой нашей мечты, нашей свободы", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения проходит мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".