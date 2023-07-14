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Помощник Президента Азербайджана встретился с Министром национальной обороны Турции (ВИДЕО)

Политика Материалы 14 июля 2023 16:20 (UTC +04:00)
Помощник Президента Азербайджана встретился с Министром национальной обороны Турции (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с помощником Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халидом Ахадовым.

Как сообщает в пятницу Trend, встреча состоялась в рамках визита Халида Ахадова в Турцию.

Во время встречи Яшар Гюлер отметил, что между Азербайджаном и Турцией существуют давние и вечные узы братства.

"Мы и впредь будем решительно продолжать путь, по которому шли с концепцией «Одна нация, два государства», - добавил Гюлер.

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