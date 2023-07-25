Расширены права Национальной превентивной группы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширены права Национальной превентивной группы.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в законе "О внесении изменений в Конституционный Закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики"", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно закону, в целях реализации функций Национального превентивного механизма в аппарате омбудсмена создается Национальная превентивная группа. Членами Национальной превентивной группы назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие высшее образование, опыт работы в области защиты прав человека и высокие моральные качества. Члены Национальной превентивной группы назначаются омбудсменом на основании прозрачных процедур сроком на 3 года.

Лицо, имеющее двойное гражданство, обязательства перед другими государствами, подтвержденную судом недееспособность, осужденное за тяжкие и особо тяжкие преступления, не может быть назначено членом Национальной превентивной группы.

Национальная превентивная группа имеет право:

- в любое время, беспрепятственно и без предварительного уведомления заходить в органы полиции, в места, которые задержанные лица не могут покинуть по собственному желанию, лично или в присутствии специалиста или переводчика встречаться и беседовать с задержанными лицами, а также с любым другим лицом, которое может предоставить соответствующую информацию, знакомиться со всеми документами, касающимися обращения с указанными лицами и условиями их содержания, и получать их копии, составлять акт, протоколировать ход и результаты проведенных действий, осуществлять фото-, аудио- и видеофиксацию с использованием технических средств;

- быть принятым без промедления органами полиции, руководством мест, которые задержанные не могут покинуть по собственному желанию;

- принимать меры по предупреждению правонарушений и устранению выявленных нарушений в ходе реализации функций Национального превентивного механизма, приглашая представителей государственных органов, муниципалитетов и других учреждений.

Член Национальной превентивной группы не может быть принужден к тому, чтобы давать показания о фактах, которые стали ему известны в связи с осуществлением им своих функций, или раскрывать эти факты любым другим способом. Эта гарантия остается в силе даже после того, как член Национальной превентивной группы покидает группу.

Член Национальной превентивной группы не может быть задержан, подвергнут обыску, личному досмотру при осуществлении своих функций в местах, которые задержанные не могут покинуть по собственному желанию. Не допускается наложение ареста на почтовые, телеграфные и иные отправления члена Национальной превентивной группы, а также на электронную переписку, их проверка или изъятие.