СБ ООН проведет заседание по Карабаху

БАКУ /Trend/ - 16 августа Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Карабахе. Данную информацию обнародовало постоянное представительство США в ООН.

Как сообщил во вторник Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, в данном заседании в Нью-Йорке примет участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Нью-Йорк для участия в указанном заседании.