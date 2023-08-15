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СБ ООН проведет заседание по Карабаху

Политика Материалы 15 августа 2023 14:25 (UTC +04:00)
СБ ООН проведет заседание по Карабаху

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 16 августа Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Карабахе. Данную информацию обнародовало постоянное представительство США в ООН.

Как сообщил во вторник Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, в данном заседании в Нью-Йорке примет участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Нью-Йорк для участия в указанном заседании.

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