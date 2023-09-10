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Так называемые «выборы» в Карабахе не имеют юридической основы – Совет Европы

Политика Материалы 10 сентября 2023 14:00 (UTC +04:00)
Так называемые «выборы» в Карабахе не имеют юридической основы – Совет Европы

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Так называемые «президентские выборы», проведенные в Ханкенди, не имеют юридической основы.

Как передает Trend, об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

«Уважение международных стандартов имеет ключевое значение. Совет Европы призывает к деэскалации напряженности, вступлению в диалог, восстановлению мира. Мы готовы это поддержать», — написала она на своей странице в X (Twitter).

Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые «выборы».

Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых «выборов» в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, на наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.

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