Позиция Запада в отношении Азербайджана недружественна, Франция ведет подстрекательскую деятельность - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Позиция Запада в отношении Азербайджана недружественна. Это и двуличная позиция США, и подстрекательская деятельность Франции.

Об этом сказал в среду Trend генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Важно понимать, что в США действует весьма влиятельное и финансово-ресурсное армянское лобби, которое структурировано и обладает очень большими возможностями для воздействия на американских политиков и принимаемые в Вашингтоне решения. Очевидно, что в преддверии президентских выборов в США армянские лоббисты весьма плотно работают с потенциальными кандидатами в президенты как по линии республиканской, так и по линии демократической партий", - отметил он.

Он подчеркнул, что тот факт, что те или иные американские политики, например Рамасвами, выступая с обвинениями в адрес Азербайджана, приводят доказательством армянские атаки на Гянджу и Барду, является лишним показателем того, что никто из числа армянских лоббистов не заинтересован в объективности, а тем более в правде.

"Западом используются самые ложные, самые подлые провокации для того, чтобы очернить Азербайджан и азербайджанский народ. Вылить на него несколько тонн негатива и внушить американским обывателям то, что именно Азербайджан является главным виновником всех происходящих процессов на Южном Кавказе, в то время как Армения, которая на самом деле оккупант и агрессор, отмазывается. Я думаю, никакие усилия по отмыванию Армении, армянских военных преступников, фактов армянской оккупации, массовых ракетных ударов по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны не помогут замолчать эти преступления или забыть. Безусловно, армянские военные преступники заслуживают наказания. За военные преступления не существует срока давности", - добавил Коротченко.

По его словам, позиция Запада в отношении Азербайджана недружественна.

"Это и двуличная позиция США, и провокационные резолюции, решения ЕС, Европарламента, которые открыто поддерживают армян и не желают установления истинных происходящих на Южном Кавказе событий. Ну и конечно это особая подстрекательская деятельность со стороны Франции - страны, которая прославилась чудовищными преступлениями в период колонизации: геноцид алжирского народа, уничтожение десятков мирных граждан ряда стран юго-восточной Азии, которые находились под пятой французских оккупантов в предшествующие периоды. Наконец, преступления Франции не только в северной, но и в тропической Африке. Все эти факты еще раз показывают двуличность современной системы международных отношений. Поэтому защита правды, отстаивание исторической истины это ключевая задача для любого государства, которая желает быть защищенным от любых нападок извне", - заключил он.