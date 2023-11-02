Задержан террорист Мадат Бабаян, подозреваемый в Ходжалинском геноциде (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются расследования террористических актов и других тяжких преступлений, совершенных армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщили в четверг Trend в Службе государственной безопасности Азербайджана, в результате проведенных в сентябре 2023 года локальных антитеррористических мероприятий на территории села Гозлукерпю Кяльбаджарского района был задержан и разоружен Бабаян Мадат Аракели, имевший при себе автомат "AKM".

Бабаян подозревается в совершении террористических актов с целью разжигания национальной вражды в составе организованного отряда незаконных вооруженных формирований, а также в совершении Ходжалинского геноцида.

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