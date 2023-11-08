Это День Победы праведной борьбы, которая длилась 44 дня - Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Это День Победы праведной борьбы, которая длилась 44 дня.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции (AK Parti), бывшего премьер-министра Турецкой Респулики Бинали Йылдырыма по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана.

"Сегодня годовщина славного дня освобождения карабахской земли.

Сегодня День Победы в праведной борьбе, которая длилась 44 дня. Поздравляю азербайджанских братьев с самыми искренними пожеланиями", - говорится в публикации Б.Йылдырыма.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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