В ЦИК Азербайджана проходит совещание председателей окружных избирательных комиссий

БАКУ /Trend/ - 20 декабря в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана проходит совещание председателей окружных избирательных комиссий.

Как сообщает в среду Trend, в совещании принимают участие председатель ЦИК Мазахир Панахов, члены комиссии и председатели окружных избирательных комиссий.

В мероприятии ожидаются выступления помощника Президента Азербайджанской Республики – начальника отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента Зейнала Нагдалиева, председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева, первого заместителя председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, заместителя министра юстиции Тогрула Мусаева, заместителя министра внутренних дел Исмета Алиева, первого заместителя генерального прокурора Эльчина Мамедова.

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