Хартия дружбы и сотрудничества между Исмайыллы и французским городом Эвиан-ле-Бен прекратила свое действие

БАКУ /Trend/ - Совет, являющийся постоянным консультативным органом при главе исполнительной власти Исмайыллинского района, распространил заявление о прекращении действия Хартии дружбы и сотрудничества, подписанной между городом Исмайыллы (Азербайджан) и городом Эвиан-ле-Бен (Франция).

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении говорится:

"В мае 2015 года в Исмайыллы была подписана Хартия дружбы и сотрудничества между городом Исмайыллы Азербайджанской Республики и городом Эвиан-ле-Бен Французской Республики.

Целью подписания Хартии в тот период было развитие дружественных отношений между двумя городами, внесение вклада в двусторонние отношения в области культуры, туризма и экономики. Были даже предприняты практические шаги в этом направлении, состоялись взаимные визиты между сторонами.

В качестве продолжения сотрудничества в 2017 году в городе Эвиан состоялась церемония открытия "Азербайджанского парка" и родника "Дружба", а также памятника выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

В то же время в Центральном парке города Исмайыллы была установлена мемориальная доска "Парк дружбы Азербайджан-Франция"

Тот факт, что Исмайыллы является одним из древнейших поселений и привлекает внимание многочисленных иностранных туристов, а также включение медного искусства Лагича в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, создал дополнительный стимул для сотрудничества между городами.

Несмотря на то, что идея городов-побратимов служит развитию отношений между народами в сфере культуры и создает мосты между людьми разных национальностей, в том числе и вне политики, французская сторона, к сожалению, политизировала этот вопрос в знак поддержки Армении, прекратив междугородние контакты после второй карабахской войны.

18 декабря 2023 года на заседании Муниципального совета города Эвиан были выдвинуты необоснованные обвинения против нашей страны, выражена поддержка Армении. Также мэр города объявил об удалении всех надписей "Азербайджанский парк".

Члены Постоянного совета при главе исполнительной власти Исмайыллинского района решительно отвергают предвзятые и необъективные мысли, высказанные против нашей страны на упомянутом заседании Муниципального Совета города Эвиан, и осуждают решение по "Азербайджанском парку".

В знак протеста против антиазербайджанской политики, проводимой Францией против нашей страны на всех платформах, и решения муниципального совета города Эвиан об удалении надписей "Азербайджанский парк", Хартия дружбы и сотрудничества, подписанная между городом Исмайыллы и городом Эвиан-ле-Бен, будет считаться утратившей силу с 26 декабря 2023 года.

Также парк в центре города Исмайыллы будет назван в честь известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван".

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