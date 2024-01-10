Президент Ильхам Алиев: С нами невозможно говорить на языке угроз или вести себя высокомерно

БАКУ/Trend/ - Мы были полностью осведомлены о том, что происходило в Карабахе после Второй Карабахской войны, осуществляли как визуальный, так и оперативный контроль за территорией. То есть мы старались донести до Армении, что ситуация находится под нашим контролем, и мы можем провести операцию в любое время.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что он открыто говорил как руководству Армении, так и международным акторам, что может в любой момент нажать на кнопку и провести эту операцию за одну минуту, и они ничего не смогут сделать, глава государства отметил: «Ход этих событий показал, - и я считаю, что это должно послужить уроком не только для Армении, но и для тех, кто стоит за ней, - что говорить с нами на языке угроз или вести себя высокомерно невозможно».