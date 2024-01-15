Период президентства Ильхама Алиева стал временем развития и укрепления Азербайджана - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - 20 лет президентства Ильхама Алиева стали временем развития и укрепления Азербайджана.

Об этом сказал в понедельник Trend генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"За эти годы Азербайджан сумел войти в число ведущих стран мира, определяющих ход важнейших событий, укрепить свой авторитет, влияние, военный и экономический потенциал. Ну и, конечно же, ключевым событием двадцати лет президентства Ильхама Алиева стало восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджана. Это ключевые события не только национальной истории азербайджанского народа, но и современной мировой истории, потому что нет больше других примеров столь успешных, эффективных, продуманных и ключевых решений, которые привели к этому беспрецедентному результату", - сказал Коротченко.

Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев по своему кругозору, стратегическому целеполаганию, авторитету в системе международных отношений вошел в число ведущих мировых политиков современности.

"Это признают все. И даже такие, например, сильные страны, как Франция, США пытались надавить на Азербайджан, но оказались безуспешны. Такие попытки были пресечены, Азербайджан твердо и решительно укрепил свой суверенитет, и сегодня успешно развивается как ведущая страна Южного Кавказа и, безусловно, как лидер Движения неприсоединения, олицетворяя собой, своим председательством стремление этой части мира к справедливому, эффективному миру и международному развитию. Поэтому со всех точек зрения Президент Азербайджана - ведущий деятель современности, выдающийся политик, интеллектуал и государственный деятель", - сказал Коротченко.

По его словам, путь к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны был достаточно непростым.

"Важно было таким образом совместить параметры экономического развития, совершенствования политической системы, ход военного строительства, чтобы суметь, во-первых, на базе сильной диверсифицированной экономики создать условия для перевооружения Вооруженных Сил Азербайджана, закупить на мировом рынке самые передовые, современные виды военной техники, оснастить и экипировать армию, развить собственные компетенции в области военного производства, ну и наконец выстроить такую систему подготовки, которая была бы применительно к театру военных действий в регионе наиболее эффективной.

Поэтому как Президент и как Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сумел создать такую модель армии и таким образом выстроить конфигурацию оборонных возможностей государства, что в условиях навязанной войны в сентябре 2020 года в ответ на крупномасштабную вооруженную провокацию Армении начал контрнаступательную операцию "Железный кулак", - подчеркнул Коротченко.

Он отметил, что в истории современного военного искусства очень мало таких выдающихся операций, потому что всего за 44 дня агрессор, 30 лет накапливавший и накачивавший силы, оккупировавший 20 процентов территорий Азербайджана, создавший, как казалось, непреодолимую систему сложных инженерных сооружений, минных полей, эту пресловутую "линию Оганяна", тем не менее потерпел неудачу и был полностью разгромлен.

"Результат выдающийся с точки зрения влияния на ход дальнейших исторических процессов и на изменение военно-политической ситуации в регионе Южного Кавказа, а самое главное то, что этот военный успех является беспрецедентным. Конечно, хирургически точные, эффективные решения и операции, которые были реализованы в ходе 44-дневной войны, находятся в центре внимания военных аналитиков до сих пор, хотя прошло уже несколько лет после ее завершения", - сказал он.

Коротченко также особо подчеркнул понимание со стороны Президента Ильхама Алиева главных тенденций современной войны.

"Это современная маневренная война, где роль беспилотных средств поражения кратно возрастает по сравнению с конфликтами предшествующего периода. И второе, это важность и эффективность применения сил специального назначения. В этом плане, конечно же, в сочетании с эффективной системой боевого управления азербайджанские Вооруженные Силы выглядели на голову выше, чем противостоящие им армянские войска в ходе 44 дневной войны. Но и продемонстрировали понимание современных тенденций военного искусства, которые в конечном итоге за счет успехов военного строительства, за счет успеха операции привели к беспрецедентному по современным меркам результату, когда агрессор был разгромлен, а азербайджанская армия одержала уверенную победу. Армения была вынуждена капитулировать.

Ну а свою компетенцию азербайджанские Вооруженные Силы еще раз продемонстрировали в ходе недавних антитеррористических мероприятий, когда отряды сепаратистов, а также части армянской армии, находившиеся в Карабахе, за счет эффективных и решительных действий менее чем за сутки были вынуждены сложить оружие и признать свое поражение. Поэтому по меркам современности военного искусства Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Азербайджана Ильхам Алиев, безусловно, заслуживает самую высокую оценку за свой профессионализм не только как политик, но и как полководец", - сказал Коротченко.

Он отметил, что сегодня происходят драматические изменения в системе международных отношений, в мировой политике.

"Казалось бы, те страны, которые раньше доминировали, ну, например, Франция, либо Соединенные Штаты Америки, сегодня зачастую проигрывают, идет переконфигурация всей системы международных отношений, образуются новые союзы, новые альянсы. Но, опять же, критически важным является устойчивость государства и способность лидеров выстраивать такие отношения с соседями, как ближними, так и дальними, в системе координат которых государство всегда движется вперед и имеет, наряду с противниками, гораздо большее число союзников, друзей и партнеров. Мне кажется, что именно для Азербайджана это характерно в наиболее отличительной степени. Потому что, конечно же, Азербайджан сегодня не только ключевой игрок в регионе Южного Кавказа, на Каспии, но и, я считаю, одна из влиятельнейших стран международного сообщества. Мы видим сегодня, что от качества лидера, от его интеллектуальных возможностей, эффективности политической системы проистекают очень многие выводы и дальнейшее направление развития ситуации. В этом плане азербайджанская дипломатия, конечно, заслуживает самой высокой оценки. Потому что, наряду с военным фактором, военной силой, превосходством над противником, важнейшие достижения азербайджанской дипломатии зримо видны на тех масштабных международных форумах, которые проводятся в Баку, по той роли, которая сегодня отведена Азербайджану как лидеру Движения неприсоединения. Да и в целом, авторитет азербайджанского государства сегодня чрезвычайно велик. Азербайджан - это один из лидеров, который задает тренды. И, конечно, дипломатия Азербайджана это, прежде всего, личная дипломатия Президента Ильхама Алиева. Он успешен, а следовательно, успешны азербайджанское государство, азербайджанское общество, которые устремлены, безусловно, только вперед", - сказал Игорь Коротченко.