Грузия экстрадировала на родину находившегося в международном розыске гражданина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Генеральной прокуратурой Грузии было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Гусейнли Джавида Сабировича в соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, связи с тем, что по уголовному делу, по которому в Сумгайытском городском Управлении полиции было проведено предварительное следствие, были выявлены существенные подозрения в совершении Джавидом Гусейнли преступного деяния, предусмотренного статьей 221.3 (хулиганство с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении его в международный розыск.

18 января Джавид Гусейнли был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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