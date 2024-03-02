Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Молдовы на многосторонних площадках (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Республики Молдова, министром иностранных дел Михаилом Попшоем в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье.

Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Отмечается, что на встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой. Подчеркнута важность продолжения успешного сотрудничества двух стран на многосторонних площадках (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ОБСЕ, ГУАМ) и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Было сказано, что двусторонние отношения в таких сферах, как инвестиции, торговля, энергетика, транспорт имеют широкий потенциал, в этой связи важно обратить особое внимание на деятельность азербайджано-молдавской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также была подчеркнута важность визитов на высоком уровне. Молдавская сторона была проинформирована о текущей ситуации и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в регионе и последних событиях.

В ходе встречи также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.