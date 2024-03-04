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Пришло время увеличить количество комиссий ТЮРКПА - Ахлиман Амирасланов

Политика Материалы 4 марта 2024 11:49 (UTC +04:00)
Пришло время увеличить количество комиссий ТЮРКПА - Ахлиман Амирасланов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Пришло время увеличить количество комиссий ТЮРКПА.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на 11-м заседании комиссии ТЮРКПА по правовым вопросам и международным отношениям заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов.

"Мы должны усилить нашу деятельность в этом направлении. Это должно обсуждаться и сегодня и на пленарных заседаниях", - добавил депутат.

Отметим, что сегодня в парламенте Азербайджана проходит 11-е заседание комиссии ТЮРКПА по правовым вопросам и международным отношениям.

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