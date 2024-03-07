На прошедших президентских выборах проголосовало вдвое больше граждан Азербайджана за рубежом - глава ЦИК

БАКУ /Trend/ - На этих президентских выборах число граждан Азербайджана, проголосовавших за рубежом, было в два раза больше, чем на предыдущих выборах.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

Панахов подчеркнул, что ЦИК и МИД плодотворно сотрудничали во время выборов.

"Это были исторические выборы, так как они впервые проводились на всей международно признанной территории страны", - сказал он.

Панахов отметил, что предстоящие муниципальные выборы также впервые пройдут на освобожденных территориях - в Шуше, Лачине, зангиланском селе Агалы, Агдере и Физули.

"Для нас главным вопросом является готовность избирательных комиссий к этому процессу", - добавил он.

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