Иранский самолет уже пять дней активно перевозит оружие в Армению (ФОТОФАКТ)

БАКУ /Trend/ - Самолет, принадлежащий иранским авиалиниям, перевозит оружие в Армению.

Как сообщает в пятницу Trend, свидетельствующие об этом информация и фотофакты распространились в Telegram-каналах.

В распространенной информации отмечается, что в течение пяти дней грузовой самолет "Боинг-747", принадлежащий иранским авиалиниям, активно перевозит оружие в Армению.

Отметим, что в январе этого года было зафиксировано движение грузового автомобильного каравана из Ирана в Армению. По территории поселка Джульфа Исламской Республики Иран зафиксировано движение двух автомобилей марки "Hino".

На них были неизвестные грузы, покрытые брезентом. Примерно в 19:55-20:15 автомобильный караван двигался от погранично-пропускного пункта Нурдуз к таможенно-пропускному пункту Агарак Республики Армения, а в 21:17-21:31- от Мегри в направлении поселка Легваз.

Добавим, что перевозка осуществлялась в темное время суток, а сам груз был накрыт брезентом, чтобы скрыть его от посторонних глаз, что не вызывает сомнений в его военном предназначении.

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