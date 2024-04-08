Материалы по выявленным правонарушениям в Нахчыване направлены в Генпрокуратуру

БАКУ /Trend/ - В ходе аудитов в Нахчыване выявлен ряд несоответствий по выплате заработной платы в процессе расчетов с работниками на объектах контроля. Так, при присвоении квалификационной степени не были учтены требования законодательства, работникам было выплачено излишнее вознаграждение, произведены неправильные расчеты за сверхурочную работу, а также неправильно произведены удержания из заработной платы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2023 году.

Было выявлено, что в результате за период, охваченный аудитом, объекты внешнего государственного финансового контроля (ВГФК) осуществили выплаты на 5,6 млн манатов больше положенного.

В период, охватываемый аудитом, в пяти объектах ВГФК не соблюдался закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках". Нетоварные операции, оформленные объектами ВГФК без предоставления товаров, работ и услуг, охватили сумму в 14,7 млн манатов.

Кроме того, выявлены факты незаконного и необоснованного расходования 8,5 млн манатов из средств, выделенных на субсидирование производителей продукции в сфере сельского хозяйства.

Также по операциям, охватившим 94,5 млн манатов, были допущены следующие нарушения: средства от платных услуг не были переведены на банковский счет; средства были выплачены сверх указанных в условиях договора сумм; средства были потрачены без ссылки на нормативы; расходы на топливо были необоснованно списаны; велись операции с рискованными налогоплательщиками; были допущены потери электроэнергии и т.д.

Был проведен мониторинг исполнения коллегиального решения по 1 аудиту (МЧС НАР), завершенному на основе рабочего плана на 2023 год, и установлено, что из 10 предложений, контролируемых в рамках мониторинга, семь были реализованы полностью, а три - частично.

В связи с вероятностью признаков состава преступления в выявленных правонарушениях по шести аудитам соответствия, проведенным управлением, соответствующие материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики, а также в Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики.

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