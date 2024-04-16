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Президент Ильхам Алиев назвал основные инфраструктурные проекты, которые будут реализованы правительством Азербайджана в предстоящие годы

Политика Материалы 16 апреля 2024 15:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев назвал основные инфраструктурные проекты, которые будут реализованы правительством Азербайджана в предстоящие годы

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Названы основные инфраструктурные проекты, которые будут реализованы правительством Азербайджана в предстоящие годы.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала сказал, в частности, что главной задачей, стоящей перед правительством в предстоящие годы, будет реализация проектов, связанных с питьевой водой и орошением.

Подчеркнув, что уже разработаны широкомасштабные программы, глава государства отметил: «Поскольку Ширванский и Карабахский каналы вместе с каналом Тахтакёрпю-Джейранбатан являются крупнейшими оросительными каналами, этим проектам придается особое значение. Только на основе уже принятой программы в Азербайджане будет построено более 10 водохранилищ».

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