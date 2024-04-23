Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нет серьёзных или потенциальных рисков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет серьёзных или потенциальных рисков.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Единственные потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить из-за рубежа. Что нам остаётся делать в этом случае? Мы должны держать свои врата закрытыми для тех, кто создаёт проблемы, и открытыми для наших преданных гостей», - сказал глава государства.