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Президент Ильхам Алиев: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана

Политика Материалы 23 апреля 2024 19:44 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня мы видим безосновательные нападки на Азербайджан со стороны некоторых стран. Мы принимаем ответные меры.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Подчеркнув, что эти страны фактически начали холодную войну против Азербайджана, глава государства сказал: «Мы принимаем зеркальные меры и не переходим красных линий».

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