Прошла церемония закрытия Совместного турецко-российского Центра мониторинга в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено и изменен заголовок)

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АГДАМ /Trend/ - 26 апреля прошла торжественная церемония закрытия Совместного турецко-российского Центра мониторинга, расположенного на территории Агдамского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на церемонии присутствовали первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал–полковник Керим Велиев, советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков, военнослужащие и представители СМИ.

Сначала были исполнены государственные гимны всех трех стран.

Приветствуя участников церемонии, генерал-полковник КВелиев рассказал о деятельности Совместного мониторингового центра, созданного согласно Меморандуму, подписанному 11 ноября 2020 года между Турецкой Республикой и Российской Федерацией.

Начальник Генерального штаба выразил благодарность турецким и российским военнослужащим за добросовестную и мужественную службу во имя мира и стабильности в регионе с 30 января 2021 года и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Было также отмечено, что в соответствии с трехсторонним Заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения деятельность миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, согласно договоренности, достигнутой между высшим руководством двух стран, досрочно приостанавливается и начинается процесс полного вывода с территории страны.

Церемония закрытия завершилась художественной программой с участием Ансамбля песни и танца Армейского центра идеологии и культуры имени Ази Асланова и Военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева.

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