Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность необоснованной клеветнической кампанией против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает Trend.

Было отмечено, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня, а также текущие переговоры в рамках COP29.

"Министры также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, текущее состояние процесса нормализации азербайджано-армянских отношений, а также существующие проблемы в мирном процессе.

Министр Джейхун Байрамов, еще раз подчеркнув свою обеспокоенность по поводу скоординированной предвзятой и необоснованной клеветнической кампании против Азербайджана, довел до внимания позицию Азербайджана", - говорится в сообщении МИД.

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