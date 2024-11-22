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Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность необоснованной клеветнической кампанией против Азербайджана

Политика Материалы 22 ноября 2024 16:38 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность необоснованной клеветнической кампанией против Азербайджана
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает Trend.

Было отмечено, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня, а также текущие переговоры в рамках COP29.

"Министры также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, текущее состояние процесса нормализации азербайджано-армянских отношений, а также существующие проблемы в мирном процессе.

Министр Джейхун Байрамов, еще раз подчеркнув свою обеспокоенность по поводу скоординированной предвзятой и необоснованной клеветнической кампании против Азербайджана, довел до внимания позицию Азербайджана", - говорится в сообщении МИД.

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