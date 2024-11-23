Министр обороны Азербайджана поставил перед армией конкретные задачи

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поставил перед армией конкретные задачи.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны, 23 ноября в ведомстве состоялось служебное совещание.

"На служебном совещании были проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и организация службы войск.

Министр обороны дал соответствующие указания по дальнейшему повышению боеспособности войск и бдительности, а также по надлежащей организации боевого дежурства.

В целях развития знаний, навыков и профессионализма личного состава была отмечена важность повышения интенсивности и качества учений, конкурсов и соревнований с привлечением различных видов войск, а также учебных сборов с военнообязанными.

На совещании были затронуты меры, проводимые в области армейского строительства, говорилось об успешных реформах и их положительных результатах. Была особо подчеркнута важность изучения эффективного боевого применения вооружения, техники и авиационных средств, поступивших в арсенал Азербайджанской Армии.

Отметив положительные результаты мер в сфере образования, министр обороны поставил конкретные задачи по комплектованию подразделений профессиональными кадрами, обладающими глубокими знаниями и обширными навыками.

На совещании подчеркивались неукоснительное соблюдение правил воинской дисциплины в Азербайджанской Армии и высокие дисциплинарные показатели.

Было отмечено, что в целях изучения реального положения в Азербайджанской Армии проводились регулярные проверки повседневных бытовых условий личного состава, взаимоотношений в воинских коллективах, проявления заботы командно-начальствующего состава о подчиненных, а также соблюдения правил воинского этикета в соответствии с требованиями устава, и были приняты серьезные меры в связи с выявленными негативными фактами.

Затем была отмечена необходимость усиления мер по переходу на зимний сезон, обеспечения поддержания запасов продовольствия, вещей, топлива, дров в подразделениях, особенно дислоцированных в горных районах с суровыми климатическими условиями, в соответствии с нормами, проявления заботы о здоровье личного состава, защиты от сезонных заболеваний и обеспечения теплой одеждой.

В соответствии с поручениями Верховного Главнокомандующего министр дал указания по продолжению планомерной работы в направлении дальнейшего улучшения условий службы и социально-бытовых условий личного состава.

Коснувшись задач, вытекающих из заявлений Президента Ильхама Алиева на открытии Парка Победы, и других выступлений главы государства, министр обороны отметил, что главой государства созданы все возможности для поддержания боеспособности нашей армии на самом высоком уровне.

Министр обороны отметил, что Верховный Главнокомандующий вновь подчеркнул мощь Азербайджанской Армии, профессионализм и самоотверженность наших военнослужащих, что еще более вдохновляет личный состав и повышает ответственность за пресечение любых провокаций.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи, связанные с организацией службы войск, и уделением особого внимания боевой подготовке и профессионализму личного состава.

В заключение министр обороны дал соответствующие указания о несении боевого дежурства, а также о неукоснительном соблюдении правил безопасности в ходе повседневной служебной деятельности и поддержании морально-психологического состояния личного состава на высоком уровне", - говорится в информации ведомства.

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