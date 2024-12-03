Деятельность Запада, направленная на дестабилизацию в Грузии, представляет угрозу для всего региона - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Деятельность Запада, направленная на дестабилизацию в Грузии, представляет угрозу для всего региона.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Последние события в Грузии еще раз показывают, что Запад, используя механизмы финансирования НПО, применяет современные методы гибридной войны, чтобы повлиять на внутренние дела зарубежных стран. Это создает серьезную угрозу не только стабильности Грузии, но и безопасности региона Южного Кавказа в целом.

Так, спонсируемые Западом НПО пытаются создать в Грузии идеологическую базу, целенаправленно раскалывающую общество. Вследствие этого механизма внутри государства формируются западные "банды манкуртов". Эти банды стремятся отодвинуть национальную идентичность и ценности на задний план, поддерживая ЛГБТ, правоцентристские идеологии и радикальные либеральные движения.

Интересно, что сегодня в Грузии в политических дискуссиях уже остаются вне внимания такие национальные приоритеты, как территориальная целостность и возвращение утраченных земель. Вместо этого темы, продиктованные Западом, и другие второстепенные вопросы стали основной темой общественных дискуссий. Это часть плана Запада по дистанцированию грузинского общества от своих национальных интересов", - сказал он.

A.Гараев отметил, что целью Запада является повторение в Грузии "сценария Майдана", реализованного в Украине в 2014 году.

"С уличными боями, насилием в отношении полиции и участием подрывных групп, привезенных из-за границы, страна целенаправленно погружается в нестабильность. Также существует вероятность столкновений, присутствия вооруженных лиц среди участников протестов, что, в свою очередь, представляет серьезную опасность. План таких людей, как всегда, состоит в том, чтобы обвинить правительство в нанесении вреда протестующим.

Вмешательство посла Евросоюза в Грузии во внутренние дела страны и открытое противодействие западных дипломатов демократически избранному правительству можно назвать составной частью стратегий гибридной войны. Это угроза не только политической независимости Грузии, но и ее внутренней системе управления. Такое вмешательство Запада преследует цель подорвать демократические принципы страны и поставить под сомнение легитимность местной власти перед народом", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что любая нестабильность в этой стране негативно скажется на общей безопасности региона.

"Подобно тому, как Запад втянул украинский народ в войну, он теперь хочет реализовать аналогичный сценарий в Грузии. Грузинский народ, с другой стороны, должен проявлять мудрость в этом процессе и не быть инструментом в руках какой-либо внешней силы. Внутренние вопросы Грузии касаются только ее народа, и внешние силы не должны вмешиваться в эти процессы, а должны уважительно относиться к результатам выборов", - добавил политолог.

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