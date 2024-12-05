Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью, пытался донести до мира свой голос справедливости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

«Отечественная война, завершившаяся славной победой Азербайджана в 2020 году, дала возможность нашим соотечественникам, изгнанным из Карабаха и Восточного Зангезура, вернуться в родные края. Эта справедливая борьба Азербайджана является торжеством верховенства международного права и большим вкладом в решение проблемы вынужденного переселения в глобальном масштабе. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуется «Государственная программа Великого возвращения», - добавил глава государства.